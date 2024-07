Brehna/MZ. - Autofahrer müssen sich ab heute, Montag, 29. Juli, für mehrere Tage auf weitere schwerwiegende Einschränkungen einstellen: Die Autobahn GmbH hat mitgeteilt, dass die A9 zwischen der Anschlussstelle Brehna/Halle und dem Schkeuditzer Kreuz voll gesperrt werden muss. Grund dafür seien notwendige Sanierungsarbeiten, wie in einer Pressemitteilung erklärt wird.

A9-Vollsperrung: Richtungsfahrbahn München ab Halle/Brehna gesperrt

„Vom 29. Juli um 9 Uhr bis zum 31. Juli um 12 Uhr wird die Richtungsfahrbahn München zwischen der Anschlussstelle Halle und dem Schkeuditzer Kreuz voll gesperrt“, teilt ein Sprecher mit.

Die Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Halle über die B100 zur A14 an der Anschlussstelle Halle-Peißen und schließlich über die A14 zum Schkeuditzer Kreuz.

Umleitung wegen Vollsperrung der Autobahn A9

Danach wandert die Baustelle dann nach Süden. „Vom 31. Juli um 12 Uhr bis zum 2. August um 12 Uhr wird die Richtungsfahrbahn München zwischen den Anschlussstellen Halle und Großkugel voll gesperrt“, heißt es weiter.

Die Umleitung dafür erfolgt weiträumig ab der Anschlussstelle Halle über die B100 zur A14 Anschlussstelle Halle-Peißen über die A14 zum Autobahndreieck Parthenaue. Über die A38 kommt man am Autobahnkreuz Rippachtal schließlich zur Wiederauffahrt auf die A9.

Zusätzlich A9-Anschlussstelle Wiedemar gesperrt

Zur selben Zeit, also von Mittwoch bis Freitag, wird in Fahrtrichtung München auch die Anschlussstelle Wiedemar gesperrt. Wer dort auf die A9 auffahren will, wird über eine Bedarfsumleitung in Fahrtrichtung Berlin zur Anschlussstelle Halle und dann über die B100 zur A 14 Halle-Peißen umgeleitet und folgt dort der ausgeschilderten Umleitung.

Doch damit nicht genug: Denn auch Autofahrer, die mal anhalten müssen, müssen sich umstellen. Vom Sonntag, 28. Juli, bis Freitag, 2. August, wird in Fahrtrichtung München der Parkplatz mit WC „Kapellenberg“ gesperrt. Als Ausweichmöglichkeit stehen die Anlagen „Mosigkauer Heide“ sowie die Tank- und Rastanlage „Köckern“ zur Verfügung.