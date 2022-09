Volle Fahrt voraus in Glebitzsch - Wo sich Seeleute in die Fluten stürzen

Ein Dorf verzeichnet Rekordbeteiligung beim traditionellen Badewannenrennen. Wer an Land blieb, feuerte die Kapitäne an.

Glebitzsch/MZ - Volle Fahrt voraus! Die Arme bildeten rotierende Scheiben. Seekranke wagten gar nicht erst, sich anzumelden. Denn die Fahrrinne hatte es in sich, die Schiffe waren windschnittig. Am Ende hieß es für manch’ Seemann: die Wanne ist voll und der Kapitän verlässt zuletzt sein Boot. Ein Spektakel, dass seinesgleichen am Wochenende im Landkreis suchte. Denn der Glebitzscher Teich wird einmal im Jahr zur Wettkampfstrecke. Das Spiel „Schiffeversenken“ bekam hier „pustigen“ Aufwind.