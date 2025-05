Wolfen/Thurland/MZ. - Wird Fahren ohne Führerschein zur Mode? Das haben sich wohl die Beamten des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes gefragt, die in den letzten Tagen Verkehrskontrollen auf der A 9 durchgeführt haben.

Bereits am Freitag wurde gegen 23.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wolfen und Halle in Fahrtrichtung Berlin ein Peugeot festgestellt, den sich die Autobahnpolizei näher anschauen wollte. Im Rahmen der Überprüfung kam heraus, dass der 31-jährige Fahrer nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnis ist.

Am Samstag um 12.15 Uhr entschieden sich die Beamten für die Kontrolle eines Mercedes-Benz samt Wohnwagenanhänger. Er fiel der Autobahnpolizei an der Anschlussstelle Thurland in Fahrtrichtung Berlin auf. Auch hier wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass der 35-jähriger Fahrer nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnis BE ist.

Doch nicht genug: Auch der 47-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz konnte die Fahrerlaubnis nicht vorweisen, als er am Montag gegen 8 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wolfen und Halle in Fahrtrichtung Berlin einer Kontrolle unterzogen wurde. Gegen alle Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sie durften nicht weiterfahren.