Vierter Brand in vier Tagen - Feld steht bei Löberitz in Flammen, Kreisstraße ist gesperrt

Löberitz/MZ. - Am Sonntag der Goitzschewald, am Montag ein Feld in Raguhn und Dienstag eines zwischen Zörbig und Rödgen:Am Mittwoch, 25. Juni, brannte es nun auch in Löberitz - und setzte damit die Brandserie fort.

Kurz nach 15 Uhr kam es bei Löberitz auf einem Feld zu einem Brand. Der sich so weit ausbreitete, dass mehrere Wehren zum Einsatz kommen und aufgrund der Brandausbreitung Kameraden nachgefordert werden mussten. Um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, wurde die Kreisstraße zwischen Löberitz und Rödgen gesperrt.