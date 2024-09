Für etwas mehr als 15 Euro gab es ein besonderes „Extra“ bei der Sonderauslosung. Es ist nicht der erste hohe Gewinn im Kreis in diesem Jahr.

Bitterfeld/MZ. - Ein Glückspilz aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat bei einer Sonderauslosung von Lotto Sachsen-Anhalt („Saustarke Extras“) stattliche 250.000 Euro gewonnen. Dabei hat der Spieler oder die Spielerin auf dem Schein nicht einmal eine Zahl richtig angekreuzt.

Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Landessonderauslosung war eine Spielteilnahme an der Zusatzlotterie Spiel 77 bei mindestens einer der Ziehungen zwischen dem 28. August und dem 7. September. Und genau da hatte der Hauptgewinner aus dem Landkreis für 15,30 Euro in einer Lotto-Verkaufsstelle mitgemacht. „Dieser Hauptgewinn ist vermutlich erfrischender als der aktuelle Wetterwechsel“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Nun muss der Schein nur noch zu einer Lotto-Verkaufsstelle.

In diesem Jahr glückten übrigens bereits 24 Hochgewinne ab 5.000 Euro im Landkreis – darunter ein Hauptgewinn von 100.000 Euro bei Super 6.