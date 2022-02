Vier Autos betroffen, Mauer beschädigt - Betrunkener Fahrer verliert Kontrolle in Jeßnitz

Jeßnitz/MZ - 40.000 Euro Schaden an vier Autos und einer denkmalgeschützten Grundstücksmauer: Das ist die Bilanz eines Unfalls, den ein 21-Jähriger am Samstag, 13. Februar, verursacht hat. Wie es aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld heißt, war der junge Mann mit seinem Audi gegen 3.15 Uhr auf der Raguhner Straße in Jeßnitz unterwegs.

Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volkswagen gegen einen Skoda und dieser gegen einen Mercedes geschoben, wie es im Polizeibericht heißt. Weiterhin wurde durch den Unfall eine denkmalgeschützte Grundstücksmauer beschädigt.

Der Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der junge Mann musste außerdem seinen Führerschein abgeben, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da bei der Unfallaufnahme der Verdacht aufkam, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.