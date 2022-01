Viele kleine Bauvorhaben: 10.000 Euro für ein neues Tor auf dem Bolzplatz in Friedersdorf

Friedersdorf/MZ/ur - Es müssen nicht immer die großen Bauvorhaben sein, die eine Gemeinde voranbringen. „Manchmal sind es auch die kleinen, die helfen“, sagt Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) und erinnert an eine Reihe von Projekten, die gerade realisiert worden sind oder kurz vor der Vollendung stehen.

Prallschutz bringt mehr Sicherheit

Beispiel Friedersdorf: Hier wurde der Bolzplatz neben der Bernstein-Grundschule komplettiert. Die Anlage erhielt ein zweites Tor samt Prallschutz. Die Neuanschaffung schlägt mit fast 10.000 Euro zu Buche. Wenn die Fundamente restlos trocken sind, kann der Nachwuchs seinem Hobby frönen. Wann genau das sein wird, ist angesichts der feuchtkalten Witterung allerdings noch offen.

Vorangekommen ist die Gemeinde auch in Sachen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Rösa. Hier wurden unter anderem Fenster und Türen eingesetzt. Außerdem wurde der Unterbau für die Pflasterflächen hergestellt. Die Arbeiten in Rösa werden nicht zuletzt von den Kameraden selbst und Mitgliedern des Feuerwehrvereins unterstützt. Nötig wurde der Anbau, um neben dem im letzten Jahr angeschafften Löschfahrzeug auch den Mannschaftstransportwagen der Floriansjünger ordentlich und vor allen Dingen auch sicher unterstellen zu können.

Hoffnung auf Fußgängerüberweg in Gossa

Weniger ins Geld geht indes eine Maßnahme am Ortseingang Gossa aus Richtung Krina/ Schmerz. Hier weist seit geraumer Zeit eine Geschwindigkeitstafel alle Verkehrsteilnehmer auf die aktuelle gefahrene Geschwindigkeit hin. Die Gemeinde und die Anwohner glauben, mit der Tafel und der durch die Warnwirkung verringerten Höchstgeschwindigkeit Argumente für weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen im betroffenen Straßenabschnitt zu sammeln. Die Hoffnung ist groß, dass der Landkreis als Straßenbaulastträger idealerweise der Installation eines Fußgängerüberwegs seine Zustimmung erteilen wird.