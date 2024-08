Ab sofort kann in Gossa nach Lust und Laune getobt, geklettert und gebolzt werden.

Viel mehr Platz zum Spielen: Kinder erobern seit Freitag die neue Freizeitanlage in Gossa

Übergabe des neuen Spielplatzes in Gossa

Gossa/MZ. - Ab sofort kann in Gossa nach Lust und Laune getobt, geklettert und gebolzt werden. Die neue Freizeitanlage wurde am Freitagnachmittag offiziell übergeben – fast pünktlich zum Schulbeginn, aber doch deutlich später als ursprünglich am Kindertag geplant.

Der durch lange Lieferzeiten für die Spielgeräte entstandene Verzug spielte bei der Party zwischen Kletterburg, Schaukeln, Balancierstrecke und Bolzplatz allerdings keine Rolle. Die Gossaer freuten sich vielmehr über das neue Freizeitareal, für das sie sich auch selbst ordentlich ins Zeug gelegt hatten.

Zunächst hatte die Gemeinde 30.000 Euro für den Spielplatz bereitgestellt, dann wurden nicht zuletzt von engagierten Gossaer Eltern Spenden eingeworben. Der Dank galt zur Eröffnung deshalb den vielen Unterstützern und Großspendern, zu denen unter anderen der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen und die Kreissparkasse gehörten.