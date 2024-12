Ein Teil der Fernwärme der Stadtwerke wird durch die 2023 in Betrieb genommene Solarthermieanlage erzeugt.

Wolfen/MZ. - Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen werden auch in den kommenden Jahren die Fernwärmeversorgung in Bitterfeld-Wolfen übernehmen. Die Stadt und die Stadtwerke haben am Montag den entsprechenden Gestattungsvertrag über die Fernwärmeversorgung für alle Ortsteile außer Bitterfeld unterzeichnet.

Laufzeit über zehn Jahre

„Das war notwendig, weil der vorherige Vertrag zum 31. Dezember 2024 ausläuft“, erklärte Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU), der den Vertrag im Rathaus in Wolfen zusammen mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke, Christian Dubiel, unterschrieben hat. Die Vereinbarung hat zunächst eine Laufzeit von zehn Jahren mit der Option der Verlängerung und gilt ab dem 1. Januar 2025.

Generell werden mit Fernwärmeunternehmen für die Verlegung der entsprechenden Leitungen Gestattungsverträge abgeschlossen. Eine Ausschreibung ist hier laut Stadt nicht notwendig. Der neue Vertrag umfasst das gesamte Stadtgebiet außer dem Ortsteil Bitterfeld. Hier ist die Bitterfelder Fernwärme GmbH zuständig.

Armin Schenk, Christian Dubiel und Stadtwerke-Bereichsleiter Andreas Schick (v.l.) unterzeichnen den neuen Vertrag. (Foto: Stadt Bitterfeld-Wolfen/Nicole Grosse)

Die Stadtwerke versorgen Bitterfeld-Wolfen seit vielen Jahren mit Fernwärme, einst beginnend in Wolfen-Nord. Dazu betreiben sie Blockheizkraftwerke mit Gas, wo gekoppelt Strom und Wärme erzeugt werden. Hinzu kommt eine moderne Solarthermieanlage in Wolfen-Nord. „Im Sommer wird dort die gesamte Fernwärme erzeugt“,erklärt Stadtwerke-Prokurist Thomas Glauer. In dieser Richtung werden künftig weitere Schritte erfolgen, blickt er voraus.

Positive Ökobilanz punktet

Die Stadt verweist auf die Bedeutung der Fernwärme, die mehrere Vorteile vereine. So habe sie eine hervorragende Ökobilanz. Außerdem entstehen für die Verbraucher keine Kosten für eine eigene Heizungsanlage, deren Wartung, Reparatur oder den Schornsteinfeger. „Damit verbunden ist ein hohes Maß an Sicherheit für die Nutzer“, so die Stadt weiter. Die Stadtwerke sind seit vielen Jahren Vertragspartner bei der Fernwärme. Dabei hätten sie ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.