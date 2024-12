Ein Teil der Fernwärme der Stadtwerke wird durch die 2023 in Betrieb genommene Solarthermieanlage erzeugt.

Wolfen/MZ. - Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen werden auch in den kommenden Jahren die Fernwärmeversorgung in Bitterfeld-Wolfen übernehmen. Die Stadt und die Stadtwerke haben am Montag den entsprechenden Gestattungsvertrag über die Fernwärmeversorgung für alle Ortsteile außer Bitterfeld unterzeichnet.