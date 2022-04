Vergehen über Vergehen: 33-Jähriger hat nach Polizeikontrolle in Bitterfeld gleich mehrfach Ärger

Bitterfeld/MZ - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss ist ein 33-jähriger Skoda-Fahrer am Mittwoch in Bitterfeld unterwegs gewesen. Laut Polizei wurde er gegen 20.30 Uhr in der Goethestraße kontrolliert. Hier war den Beamten schnell klar, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hatte.

Der Test zeigte 0,65 Promille. Auch ein vor Ort durchgeführter Drogentest entlastete den 33-Jährigen nicht und verlief ebenfalls positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Doch dabei blieb es nicht: Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Fahrzeugs eine geringe Menge an betäubungsmittelverdächtigen Substanzen.

Zudem bestand für den Skoda seit dem letzten Jahr keine Pflichtversicherung mehr, was die sogenannte „Entstempelung“ seiner Kennzeichen an Ort und Stelle zur Folge hatte.