Vergangenheit trifft Gegenwart - Gymnasium „Walther Rathenau“ in Bitterfeld plant Ehemaligentreffen

Bitterfeld/MZ. - Am 18. Mai öffnen sich ab 15 Uhr die Tore des Europagymnasiums „Walther Rathenau“ in Bitterfeld für ein besonderes Ereignis: Das erste Ehemaligentreffen seit der Gründung der Schule vor 34 Jahren steht an.

Unter der organisatorischen Leitung der langjährigen Lehrerin für Mathematik und Physik Kerstin Bartmuß (geborene Kattluhn), die seit Beginn ihrer Karriere an der Schule tätig ist, soll diese Zusammenkunft zu einem außergewöhnlichen Erlebnis werden. „Nach vielen Jahren der Weiterentwicklung der ehemaligen Schüler und Schülerinnen ist es an der Zeit, die Verbindung zu den Wurzeln zu erneuern“, sagt sie.

Die Idee entstand aus dem Wunsch heraus, eine Plattform zu schaffen, auf der sich Absolventen, Schüler und Lehrer gleichermaßen austauschen können. „Wir freuen uns über das Interesse einzelner Personen, aber auch über ganze Abschlussklassen, die das Event als Anlass eines Klassentreffens nutzen möchten“, betont Kerstin Bartmuß. Die Veranstaltung bietet nicht nur die Möglichkeit, die alten Schulgebäude wiederzusehen und die neuen in Augenschein zu nehmen, sondern auch durch interessante Führungen in Erinnerungen zu schwelgen. „Dabei kann so manch einer seinen alten Klassenraum neu entdecken“, erklärt die Lehrerin. Für das leibliche Wohl sorgen die jetzigen Elftklässler.

Es wird erwartet, dass das Event nicht nur eine einmalige Gelegenheit bleibt, sondern zu einer jährlichen Tradition heranwächst. Am 24. Mai 2025 wird die zweite Auflage stattfinden.

Die Organisatoren laden alle Ehemaligen ein, sich auf der Webseite www.schulzeitreise-bitterfeld.deanzumelden.