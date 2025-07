Bitterfeld/MZ. - In der Nacht zu Dienstag hat ein Feuer das leerstehende Wohnhaus Am Theater 1 in Bitterfeld stark beschädigt. Zwei angrenzende Gebäude trugen ebenfalls Schäden davon. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Schon am Mittwochvormittag rückte nun schweres Gerät an.

