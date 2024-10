Unter Drogen und mit Haftbefehl: E-Scooter-Fahrer rollt in Bitterfeld nach Kontrolle hinter Gitter

E-Scooter gehören auch in Bitterfeld zum Straßenbild. Für einen Nutzer ging es jetzt direkt in die Justizvollzugsanstalt.

Bitterfeld/MZ. - Eine Routinekontrolle haben Polizeibeamte am Freitag, 25. Oktober, gegen 20.15 Uhr in Bitterfeld durchgeführt. Der 32-jährige Fahrer eines E-Rollers gab dabei an, im Vorfeld der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Dies wurde durch einen durchgeführten Betäubungsmittelschnelltest bestätigt. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Doch der Drogenkonsum war nicht das einige Problem des Rollerfahrers. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen fanden die Beamten zunächst weitere Betäubungsmittel. Dann wurde bekannt, dass gegen ihn auch mehrere Haftbefehle vorlagen.

Der Mann wurde laut Mitteilung aus dem Anhalt-Bitterfelder Polizeirevier daraufhin in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.