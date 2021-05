Unklarheit über neue Fälle - Inzidenz im Landkreis sinkt auf 59,3

Anhalt-Bitterfeld - In Anhalt-Bitterfeld steigt die Hoffnung, dass die Regelungen der Notbremse innerhalb der nächsten Woche aufgehoben werden. Denn der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag auch am Freitag deutlich unter dem Grenzwert von 100. Laut dem Robert-Koch-Institut betrug er um 0?Uhr 59,3. Das ist der niedrigste Wert in ganz Sachsen-Anhalt.

Damit ist die Inzidenz im Landkreis den vierten Tag zweistellig. Allerdings ist festgeschrieben, dass die Inzidenz an fünf Werktagen nacheinander unter 100 liegen muss, damit die Notbremse danach aufgehoben werden kann. Das könnte jedoch frühestens kommenden Montag erreicht werden. Dann würden beispielsweise die nächtliche Ausgangssperre gestrichen und die Kontaktregelungen gelockert werden.

Unklar ist allerdings, wie viele neue Fälle am Donnerstag und Freitag aufgetreten sind. Das Landkreisamt ist nämlich geschlossen. Neue Zahlen gibt es erst wieder am Montag. (mz/cze)