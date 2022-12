Ungewöhnliches Krippenspiel in Altjeßnitz - Heilige Familie wandert am Weihnachtsabend

Altjessnitz/Raguhn/MZ - Die Heilige Familie wird am Weihnachtsabend in die Altjeßnitzer Kirche einziehen. Doch werden in diesem Krippenspiel nicht wie üblich Kinder in Kostümen steckend Maria, Josef und die drei Könige verkörpern. Vielmehr werden all diese Figuren selber durch die Kirche wandern. Dafür borgen sich die Altjeßnitzer Protestanten wertvolle Krippenfiguren von Raguhns Katholiken. Doch sorgen Maria, Josef & Co. damit nicht zum ersten Mal für den Schulterschluss der beiden christlichen Konfessionen.