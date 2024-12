Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei am frühen Freitagabend in Bitterfeld ausgerückt

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz am Freitag: Schwan stoppt Autos in der Bitterfelder Anhaltstraße

Bitterfeld/MZ. - Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei am frühen Freitagabend in Bitterfeld ausgerückt. Anrufer schilderten gegen 17.15 Uhr die Beamten, dass in der Anhaltstraße ein freilaufender Schwan herumspaziere und in Höhe des Gewerbegebietes den Verkehr behindere. Doch vor den uniformierten hatte das Wildtier offenbar Respekt.

Zumindest teilt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit, dass „durch das entschlossene Auftreten der Polizeivollzugsbeamten“ der Schwan von der Fahrbahn getrieben und in einen sicheren Bereich abseits der Straße geleitet werden konnte. Zu weiteren Störungen des Fahrzeugverkehrs kam es danach offenbar nicht mehr.