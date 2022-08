Ungewöhnliche Kirchenkarriere - Albrecht Henning ist seit 25 Jahren Landpfarrer in Anhalt-Bitterfeld

Seit einem Vierteljahrhundert wirkt Pfarrer Albrecht Henning in Krina. Das ist untypisch. Er ist Seelsorger, Bauherr, Musiker und hat viel mit den Gemeinden erreicht. Weg will er dennoch nicht.

Krina/MZ - Pfarrer sind heutzutage Wandersleut’. Einerseits sind sie ständig in mehreren Kirchengemeinden unterwegs, andererseits wechseln sie nach ein paar Jahren meist den Wirkungskreis. Doch es gibt Ausnahmen. Ausnahmen wie in Krina. Mit 29 Jahren kam Albrecht Henning in den kleinen Ort - mit Frau, Kind und Katze. Es war seine erste Pfarrstelle, in der er gleich auf drei Vorgänger für Krina, Pouch/Rösa und Burgkemnitz folgte. 25 Jahr später ist Henning hier immer noch der Pfarrer - und will es bleiben. Doch vieles andere hat sich gravierend verändert.