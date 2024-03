In Zörbig hat ein Unbekannter mit seinem Auto einen geparkten VW gerammt. Der Schaden geht in die Tausende.

Unfallflucht nach Zusammenstoß - Polizei sucht Zeugen in Zörbig

Hoher Schaden an geparktem VW

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall in Zörbig.

Zörbig/MZ. - Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht, der sich am Sonntag in Zörbig ereignet hat, ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen.

Diese werden gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld- Wolfen, Dammstraße 10, Tel. 03493/301-0 oder per Mail an [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeugs im Verlauf des Tages auf dem Thomas-Müntzer-Weg zwischen der Bitterfelder Straße und der Florian-Geyer-Straße. Hierbei kollidierte der Unbekannte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW und entfernte sich anschließend unerlaubterweise von der Unfallstelle.

Am durch den Unfall beschädigten VW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können.