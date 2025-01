Der Wintereinbruch hat Folgen: Auf der schneeglatten L141 am Ortsausgang Zörbig ist am Abend ein Linienbus nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Zörbig/MZ. - Der Wintereinbruch hat Folgen: Auf der schneeglatten L141 am Ortsausgang Zörbig in Richtung Schrenz ist am Donnerstagabend, 9. Januar, ein Linienbus der Vetter Verkehrsbetriebe nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Zaun geprallt und anschließen an Apfelbäumen zum Stehen gekommen. Allein konnte er sich nicht mehr befreien.

Der Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt, laut dessen Aussage war es eine Leerfahrt, Fahrgäste waren also nicht an Bord. Für die Bergung des Busses musste die Landstraße 141 zwischen Zörbig und Schrenz für eine Stunde voll gesperrt werden.

Im benachbarten Salzlandkreis war wegen des starken Schneefalls am frühen Abend der gesamte Busverkehr eingestellt worden.