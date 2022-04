Unfall in der Mozartstraße in Bitterfeld - Kleintransporter fährt gegen Betonmischer

Bitterfeld/MZ - In der Mozartstraße in Bitterfeld ist am Mittwoch der Fahrer eines Kleintransporters gegen einen Betonmischer gestoßen. Der 24 Jahre alte Fahrer hatte die Mozartstraße in Richtung Friedensstraße befahren. Dabei wollte er rechtsseitig an dem Baufahrzeug vorbeifahren, das gerade Beton entlud. In der Folge kam kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß.

Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Schaden am Betonmischer wurde mit 1.500 Euro beziffert.