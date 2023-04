Ein Bier-Laster ist am Donnerstag auf der Autobahn 9 bei Bitterfeld-Wolfen verunglückt. Der Verkehr staut sich über mehrere Kilometer. Die Aufräumarbeiten sollen bis in die Abendstunden andauern.

Ein Lkw ist an der A9-Auffahrt Bitterfeld-Wolfen verunglückt.

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Auf der Autobahn 9 bei Bitterfeld-Wolfen ist am Donnerstag ein Bier-Laster verunglückt. Die rechte Fahrspur sowie die Auffahrt Bitterfeld-Wolfen müssen laut Polizei in Richtung Berlin bis in die Abendstunden gesperrt werden. Gegen Mittag staute sich der Verkehr bereits über drei Kilometer.

Ein Sattelzug ist am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 9 bei Bitterfeld-Wolfen umgekippt und hat dabei seine alkoholhaltige Ladung verloren. Zahlreiche Bierkästen wurden entlang der Autobahn verstreut. Durch den Unfall und die anschließende Bergung kam zu stundenlangen Einschränkungen im Verkehr.

„Der Sattelzug beschädigte dabei auf etlichen Metern die rechte Leitplanke“

Der Laster war auf der rechten Spur in Richtung Berlin unterwegs, als er in Höhe der Auffahrt Bitterfeld-Wolfen gegen 9.10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das teilte die Autobahnpolizei mit.

„Der Sattelzug beschädigte dabei auf etlichen Metern die rechte Leitplanke, bis er schließlich auf dem Beschleunigungstreifen zum Stehen kam“, schilderte ein Sprecher den Unfallhergang.

Hunderte Bierflaschen lagen weit verstreut im Umfeld und auf der rechten Fahrspur

Doch durch die entstandenen Beschädigungen sei der Sattelauflieger kurz vor der Autobahnbrücke der Bundesstraße 183 nach rechts umgekippt. Der Laster transportierte zahlreiche Bierkästen. Diese verteilten sich über etliche Meter auf der Beschleunigungsspur und der an die Autobahn angrenzende Grünfläche.

Hunderte Bierflaschen lagen weit verstreut im Umfeld und auf der rechten Fahrspur. Laut Autobahnpolizei gab es durch den Unfall keinen Personenschaden. Auch andere Fahrzeuge wurden nicht in den Crash verwickelt. Ob es sich bei dem Unfall-Laster um ein Fahrzeug aus Deutschland oder aus dem Ausland handelte, wurde nicht mitgeteilt.

Einschränkungen konnten erst am Donnerstagabend wieder aufgehoben werden

Das Transportunternehmen, dem der umgekippte Sattelzug gehört, beauftragte eine Bergungsfirma mit den Aufräumarbeiten. Dafür musste jedoch sowohl die Auffahrt Bitterfeld-Wolfen als auch die rechte Fahrspur in Richtung Berlin für den Verkehr gesperrt werden.

Die Einschränkungen sollen erst am Donnerstagabend wieder aufgehoben werden.