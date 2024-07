Auf der Bahnstrecke zwischen Dessau und Leipzig hat es am Dienstag einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gegeben.

Dessau/Bitterfeld/MZ. - Auf der Bahnstrecke zwischen Dessau und Leipzig hat es am Dienstag einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gegeben. Das hat die Bundespolizei am Mittwoch mitgeteilt - und entsprechende Ermittlungen bestätigt.

Nach Angaben der Bundespolizei hatte ein bisher unbekannter Täter am Dienstag gegen 16.45 Uhr einen Regionalexpress auf der Fahrt von Leipzig nach Dessau kurz nach Passieren des Brehnaer Überbaus in Bitterfeld vermutlich mit einem Stein beworfen. Beim Halt des Zuges am Bahnhof Bitterfeld wurde dieser auf Schäden überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass eine Seitenscheibe eines Abteils beschädigt wurde, so dass der Regionalexpress seine Fahrt nicht fortsetzen konnte und alle Reisenden die Bahn verlassen mussten. Glücklicherweise blieben diese unverletzt.

Eine Streife der Polizei wurde umgehend zum Bahnhof verlegt, sie nahm sich des Sachverhalts an. Die Bundespolizei benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat in den Nachmittagsstunden des Dienstag Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brehnaer Überbaus in Bitterfeld oder an den Bahngleisen gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten?

Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Telefon 0391 / 56549 555), unter der Bundespolizei-Hotline (Telefon 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.