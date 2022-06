Unbekannte wollten in ehemaliges Impfzentrum in Wolfen einsteigen

Wolfen/MZ. - Unbekannte Täter haben am Pfingstsamstag gegen 22 Uhr versucht, in das ehemalige Verwaltungsgebäude der Wolfener Filmfabrik einzusteigen. An der Hauptstraße 1, so die Adresse des Baus, befand sich zuletzt außerdem ein Impfzentrum des Kreises Anhalt-Bitterfeld. Weit kamen die Einbrecher allerdings nicht: Sie beschädigten eine Scheibe und zogen schließlich von dannen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro, teilte das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit.