Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Bitterfeld - Hauswand wird stark beschädigt

In der Halleschen Straße in Bitterfeld wurde ein Zigarettenautomat gesprengt.

Bitterfeld/MZ - In den frühen Stunden des Samstags haben unbekannte Täter erfolgreich versucht, einen Zigarettenautomaten in der Halleschen Straße in Bitterfeld zu sprengen. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilte, wurde der Automat vollständig zerstört, Zigaretten und Münzgeld in unbekanntem Wert wurden entwendet.

Die Hauswand, an der der Automat angebracht war, sowie ein angrenzender Imbiss wurden ebenfalls stark beschädigt. Auch die Anwohner schreckten aufgrund der lauten Detonation aus dem Schlaf - das ganze geschah gegen vier Uhr.

Vor Ort konnte die eingesetzte Kriminalpolizei Spuren sichern. Der eingetretene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 8.000 Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern an.