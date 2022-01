Unbekannte hinterlassen rätselhaftes Kirsch-Graffiti auf weißem Transporter in Wolfen

Der Transporter war zur Tatzeit in der Krondorfer Straße in Wolfen abgestellt gewesen.

Wolfen/MZ - Auf diese „Verschönerung“ seines Fahrzeuges hätte der Fahrer eines weißen Transporters der Marke Iveco am Montag wohl verzichten können.

Als der Mann sein Fahrzeug am Montag benutzen wollte, bemerkte der Nutzer große Graffiti am Transporter und meldete dies sofort der Polizei. Die beiden Abbildungen, die einer Kirsche ähneln sollen, haben laut Polizei ein Ausmaß von circa 80 × 80 Zentimetern und wurden mittels schwarzer Farbe an der Fahrzeugseite angebracht.

Der Transporter war zur Tatzeit in der Krondorfer Straße in Wolfen abgestellt gewesen. Die Schadenshöhe liegt nach Polizeiinformationen im mittleren dreistelligen Bereich.