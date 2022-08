Unbekannte dringen in leeren Netto-Markt in Wolfen ein - Teures Steuergerät gestohlen

Einbrecher sind in einen leer stehenden Netto-Markt in der Wittener Straße in Wolfen eingedrungen und haben dort für hohen Sachschaden gesorgt.

Wolfen/MZ - Unbekannte haben bei einem Einbruch in einen leer stehenden Einkaufsmarkt in der Wittener Straße in Wolfen für hohen Schaden gesorgt. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag mitgeteilt. Die Anzeige wurden am Mittwoch gestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter gewaltsam in den ehemaligen Netto-Markt gegenüber des Kaufland eingedrungen und haben aus den Räumlichkeiten unter anderem mehrere Meter Kupferrohr und ein Heizungssteuerungsgerät. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei mit etwa 27.000 Euro angegeben.