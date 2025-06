Paul Bertrams bereichert seit der Landesgartenschau auch die MZ mit seinen Fotos. Heute wird er 85 Jahre alt. Welche Reisen er plant und was er am liebsten fotografiert.

Aschersleben/MZ - Am Freitagnachmittag ist er bei der Gildefest-Eröffnung und fotografiert, am Abend in Hoym und Badeborn beim Fassrollen, in der Nacht noch mal beim Gildefest und am nächsten Morgen mit einem Freund bei Frose, um gleich früh Vögel zu fotografieren. Egal ob mit Handy oder Kamera samt großem Objektiv, Paul Bertrams hat seit vielen Jahren immer etwas dabei, um das Geschehen um ihn herum festzuhalten. Die schönsten Bilder von Tieren, Natur- und Lichtstimmungen schickt er der MZ für die Leserfoto-Seite. Am heutigen Montag wird der quirlige, sympathische und hilfsbereite Rentner 85 Jahre alt.