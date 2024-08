In der Nacht zum Mittwoch, 21. August, sind unbekannte Täter in der Anhaltstraße in Bitterfeld in ein Geschäft eingebrochen.

Unbekannte brechen in Geschäft in Bitterfeld ein: Tabakwaren und Rubbellose werden entwendet

Bitterfeld/MZ. - In der Nacht zum Mittwoch, 21. August, sind unbekannte Täter in der Anhaltstraße in Bitterfeld in ein Geschäft eingebrochen. Dabei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und entwendeten Tabakwaren und Rubbellose in bisher unbekannter Menge.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 2.000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.