Unbekannte Täter es in Bitterfeld auf eine Packstation in der Lindenstraße abgesehen.

Bitterfeld/MZ. - Unbekannte Täter es in Bitterfeld auf eine Packstation in der Lindenstraße abgesehen. Nach Angaben der Polizei machten sich die Täter dort an mehreren Postfächern zu schaffen und versuchten diese aufzuhebeln. In einem Fall waren sie erfolgreich und konnten dieses öffnen.

Ob etwas daraus entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro aus. Die Tatzeit kann zwischen Montag, 12. Februar, 10 Uhr und Dienstag, 13. Februar, 10 Uhr eingegrenzt werden.