Umbauarbeiten dauern an: „Action“-Markt in Innenstadt von Bitterfeld verschiebt die Eröffnung

Bitterfeld/MZ/cze. - Die Ambitionen waren groß: Der neue Action-Markt sollte möglichst zum Bitterfelder Stadtjubiläum eröffnet werden. Doch war klar, dass dies ein straffer Zeitplan ist. Nun hat der Non-Food-Discounter der Stadt mitgeteilt, dass die für Samstag, 29. Juni, vorgesehene Eröffnung nicht gehalten werden kann.

„Action verschiebt den Start“, teilt Wirtschaftsförderer Steve Bruder mit. „Der Gebäudeumbau und der Inneneinbau brauchen doch etwas mehr Zeit.“ Allerdings gibt es bereits einen neuen Eröffnungstermin. „Es soll nun am 13. Juli losgehen“, so Bruder.

Action zieht in die einstige Kaisers-Filiale in der Burgstraße. An der Rückseite prangt bereits die Action-Werbung an den Schaufenstern. Drinnen sind die Regale aufgestellt. Auch Einkaufswagen wurden bereits geliefert.