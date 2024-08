Seit einigen Wochen ist der Lidl-Supermarkt in Wolfen geschlossen. Der Handelsriese gestaltet die Filiale in der Leipziger Straße 83-89 komplett um.

Wolfen/MZ/cze. - Seit einigen Wochen ist der Lidl-Supermarkt in Wolfen geschlossen. Der Handelsriese gestaltet die Filiale in der Leipziger Straße 83-89 komplett um. Ziel sind laut Lidl eine übersichtlichere Warenanordnung, ein Fokus auf das Frischesortiment und eine hochwertige Möblierung.

Wie diese Modernisierung der 21 Jahre alten Einkaufseinrichtung gelungen ist, können die Kunden ab Donnerstag, 29. August, selber überprüfen. Dann öffnet die umgestaltete Filiale mit 900 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder. „Viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein“, sagt Verkaufsstellenleiterin Freya Kolitschus. Und das teils seit mehr als 20 Jahren. Beim Umbau habe man sich noch konsequenter an den Wünschen und Einkaufsgewohnheiten der Kunden orientiert.

„Daher freuen wir uns umso mehr, diese in der neu gestalteten Filiale begrüßen zu dürfen – in moderner Optik und mit neuem Filialauftritt.“ So habe das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten mehr Fläche erhalten. Dadurch biete man eine größere Auswahl an. Eingebaut wurden zudem neue, moderne Regale und Kühlmöbel, in denen die Produkte übersichtlicher präsentiert werden können. Auch die Anordnung der verschiedenen Produktgruppen habe man optimiert. „Zur schnellen Orientierung kennzeichnen Schilder oberhalb der Regale die Produktkategorien.“

Geöffnet ist montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr und samstags von 7 bis 20 Uhr. Kunden, die am Eröffnungstag am Glücksrad drehen, haben die Chance auf einen kleinen Gewinn. Für die Jüngsten wird zudem das Kinderschminken am Samstag, 31. August, angeboten.