Umbau beginnt noch dieses Jahr: Was hinter den Kulissen des Bitterfelder Kulturpalasts los ist

Bitterfeld/MZ - Der Dornröschenschlaf ist vorbei - auch wenn dem Bitterfelder Kulturpalast, kurz Kupa, von außen noch nicht so viel davon anzusehen ist. Denn gerade sitzen die Planer am Werk, wie Eigentümer Matthias Goßler sagt. Ein paar Nägel kommen aber außen schon bald in die Wand: Denn die Plakette des Förderprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“, zu dessen Premiumobjekten der Bau nun gehört, ist in Bitterfeld angekommen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<