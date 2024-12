Bitterfeld/MZ. - Die Besucher der Wochenmärkte in Bitterfeld-Wolfen sollen in der kommenden Woche mit festlicher Stimmung und süßen Überraschungen erfreut werden. Die Deutsche Marktgilde lädt alle Marktbesucher zu einem besonderen vorweihnachtlichen Erlebnis ein.

Am Dienstag, 10. Dezember, in Wolfen und am Mittwoch, 11. Dezember, in Bitterfeld wirdder Weihnachtsmann jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr den Wochenmarktplatz in einen geselligen Treffpunkt verwandeln und Süßes verteilen – solange der Vorrat reicht.

Momente der Besinnlichkeit schaffen

„In der hektischen Vorweihnachtszeit möchten wir einen Moment der Besinnlichkeit schaffen“, erklärt Katrin Schiel, die Niederlassungsleiterin der Deutschen Marktgilde. „Der Weihnachtsmann mit seinen süßen Gaben soll nicht nur den Kindern ein Lächeln ins Gesichtzaubern, sondern auch die Erwachsenen an die Schönheit der Weihnachtszeit erinnern.“

Denn die beiden Wochenmärkte auf dem Marktplatz Bitterfeld und an der Dessauer Allee in Wolfen seien nicht nur Orte für frische, regionale Produkte, sondern auch ein beliebter Treffpunkt für Menschen aus der Region. „Die Markthändler freuen sich darauf, ihre Kunden mit hochwertigen Produkten und persönlicher Beratung durch die Vorweihnachtszeit zu begleiten“, betont sie.

Händler sind zurück vor dem Bitterfelder Rathaus

Am vergangenen Freitag hatten die Händler wegen des Bitterfelder Weihnachtsmarktes auf den Robert-Schuman-Platz umziehen müssen. das Angebot war entsprechend ausgedünnt. In der neuen Woche ziehen sie nun wieder zurück auf den marktplatz am Fuße des Weihnachtsbaums und der neuen Rathaus-Ilumination.