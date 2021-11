Über 100 neue Corona-Fälle in 24 Stunden - Anhalt-Bitterfeld prüft neue Eindämmungs-Maßnahmen

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Die Corona-Neuinfektionen in Anhalt-Bitterfeld steigen weiter sprunghaft an - am Mittwoch meldet die Verwaltung 102 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Ein Großteil soll in Pflegeheimen, Schulen und Kitas festgestellt worden sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 143,1 und dürfte infolge der Zahlen von heute am Donnerstag noch einmal deutlich ansteigen. Die Kreisverwaltung prüft nun mögliche Schritte zur Eindämmung der Pandemie.

Insgesamt gelten 454 Personen in Anhalt-Bitterfeld als aktiv infiziert. Die meisten davon in Bitterfeld-Wolfe (94), Zerbst (89) und Köthen (62). Bei den Neuinfektionen am Mittwoch sieht es ähnlich aus: Köthen (21), gefolgt von Bitterfeld-Wolfen (20) und Zerbst (14).