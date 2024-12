Das Turmblasen in Bobbau ist nicht nur musikalisch ein Muss.

Bobbau/MZ. - Alle guten Dinge sind fünf: Davon ist Bobbaus Ortsbürgermeister Matthias Berger (CDU) überzeugt. Er lädt zum mittlerweile fünften Turmblasen ein. Das musikalische Highlight ist Teil des Bobbauer Advents, der am Samstag ab 16 Uhr gefeiert wird. Organisiert wird die Veranstaltung in und um den Wasserturm in der Siebenhausener Straße vom Ortschaftsrat, Vereinen sowie vielen weiteren Helfern.

„Wir setzen auf ein buntes Programm“, sagt Berger und weist auf den Auftritt der Jüngsten hin. Ab 16 Uhr werden mit der Kita „Pumuckl“ märchenhafte Weihnachten gefeiert. Ein halbe Stunde später setzt sich der Fackelumzug in Bewegung. Die Runde darf nicht zu groß sein. Denn bereits gegen 17 Uhr wird am Wasserturm der Weihnachtsmann erwartet. „Keine Sorge. Wir sind rechtzeitig da. Alle Kinder kommen auf ihre Kosten“, erzählt der Ortsbürgermeister.

Zumal zeitgleich mit dem Weihnachtsmannbesuch das musikalische Highlight des Tages beginnt. Das Köthener Stadtblasorchester wird das Turmblasen gestalten und mit weihnachtlichen Weisen unterhalten. Rund um den Wasserturm ist außerdem ein kleiner Adventsmarkt mit allerhand Überraschungen vorbereitet.