Familienleben in Sachsen-Anhalt Tschüss am Geburtstag - Was eine Bitterfelder Erzieherin Kindern mit auf den Weg gibt

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen was läuft schlecht oder besser in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Auch im Kita-Bereich. In Bitterfeld herrschte jetzt Wehmut. Eine Erzieherin der Kita „Nesthäkchen“ geht in den Ruhestand.