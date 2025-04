Großzöberitz/Wörbzig/MZ. - Auf den ersten Blick scheint alles okay. „Es ist ordentlich gewachsen, die Höhe passt und der Bestand auch“, sagt Ulf Gehrmann. Doch der Schein trügt, wie der Vorsitzende der Agrargenossenschaften Zörbig und Großzöberitz erklärt, während er ein Weizenfeld in Richtung Heideloh abschreitet. „Schauen Sie sich die Farbe der Pflanzen an, die ist stumpf und sollte viel mehr glänzen.“ Wer genauer hinsieht, erkennt welke Stellen und gelbe Blätter. Der Boden ist staubtrocken und zerbröselt unter den Schuhen. Es wird schnell klar, was fehlt: Wasser.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.