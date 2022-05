Trabi der Band Goitzsche Front gestohlen: „Meldet euch, wenn ihr das gute Stück seht!“

Die Band wendet sich nun an die Fans: „Findet unseren Schorsch“.

Bitterfeld/MZ - Entsetzen und Wut bei den Mitgliedern von Goitzsche Front: Unbekannte Diebe haben den himmelblauen Trabant der Bitterfelder Band gestohlen. Nun rufen die Rockmusiker ihre Fans zur großen Suchaktion nach „Schorsch“ auf.

Ein Anruf der Polizei brachte Mittwochabend alles ins Rollen. „Die Beamten haben uns mitgeteilt, dass unsere Garage aufgebrochen wurde“, schildert Frontmann Pascal „Bocki“ Bock. Neben diversen Geräten sei auch der Trabi gestohlen worden.

Jenes Kultauto, das die Band-Mitglieder auf Initiative ihrer Eltern geschenkt bekamen, als sie im Februar 2018 mit dem Album „Deines Glückes Schmied“ Platz eins der Charts eroberten. Trabi „Schorsch“ warb im selben Jahr für das Goitzsche Festival, begleitete die Band auf der Tour „Der Osten rockt“ und war ein beliebtes Fotomotiv für zahllose Fans.

Zuletzt war das Auto mit orangefarbenen Streifen und dem Schriftzug „Ostgold“ sowie - etwas kleiner darunter - „Goitzsche Front“ beklebt. „Wir haben coole Zeiten mit dem Auto verbracht“, sagt Bock kopfschüttelnd.

Gitarrist Maxi Beuster betont: „Da hört der Spaß einfach auf. Das ist unfassbar. Das Auto hat mit uns Geschichte geschrieben, wir waren so viel damit unterwegs in einer grandiosen Zeit. Und jetzt klaut uns das einfach einer vom Hof.“ Sie rufen nun die Fans auf, die Augen nach dem himmelblauen Trabi offen zu halten. Das Kennzeichen lautet „BTF OR 9“.

„Meldet euch, wenn ihr das gute Stück oder Einzelteile davon seht“, bittet Bock. „Werdet stutzig, wenn euch jemand was andrehen will.“ Beuster ergänzt, es sei der Zusammenhalt, der Band und Fans stark mache. Genau den brauche man jetzt. Auch per Video in den sozialen Medien rufen die vier Musiker ihre Fans auf: „Findet unseren Schorsch“.