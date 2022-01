Toyota gegen Daimler-Benz - 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Wolfen

Wolfen/MZ - Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstag in Wolfen ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet war eine 18-jährige Toyota-Fahrerin auf der Salegaster Chaussee unterwegs und hatte die Absicht, an der Kreuzung zur Steinfurther Straße geradeaus in die Straße der Chemiearbeiter weiterzufahren. Ein 39-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz fuhr zur gleichen Zeit auf der Steinfurther Straße aus Richtung Bobbau. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision der Fahrzeuge.