Bitterfeld/MZ. - Am zweiten Juliwochenende reisen 50 Töpfer und Kunsthandwerker aus ganz Deutschland an, um ihre ausnahmslos selbst hergestellten Arbeiten zu verkaufen. Der Handwerker- und Töpfermarkt findet am 13. und 14. Juli am Bitterfelder Stadthafen am Goitzschesee statt.

Die Besucher finden eine Riesenauswahl an Keramik, Gebrauchsgeschirr wie Tassen, Teller, Kannen – auf der Töpferscheibe gedreht, in allen Formen und Farben. Verschiedene Techniken machen das Töpferhandwerk aus. So stellen sich auch neue Porzellandesigner vor, ausgebildet auf der Burg Giebichenstein. Außerdem gibt es viele künstlerische Einzelobjekte für Haus und Garten.

Bei den Kunsthandwerkern mit dabei sind Holzgestalter, Korbflechter, Textiles, Puppenmacher, Glasgestalter und der letzte Pinselmacher Deutschlands – Karl Dommel aus Bechhofen. Es gibt Handwerksvorführungen wie Drehen an der Töpferscheibe, Drechseln und Korbflechten. An beiden Tagen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.