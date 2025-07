Der Anruf ging am Dienstag in Anhalt-Bitterfeld ein.

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Trickbetrüger haben am Dienstag im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zugeschlagen.

Wie die Polizei berichtet, erhielt ein 88-Jährige am Nachmittag einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person. Der Rentner wurde über einen angeblich schweren Verkehrsunfall informiert, bei dem seine Tochter beteiligt gewesen sein soll. Sie liege derzeit in einem Krankenhaus und werde notoperiert. Weiterhin teilte der unbekannte Mann mit, dass ein anderer Beteiligter des Unfalls verstorben ist. Der 88-Jährige solle jetzt eine Kaution bezahlen, um zu verhindern, dass seine Tochter in ein Gefängnis kommt. Dem Anrufer gelang es nun, den Senior zur Herausgabe von einer Bargeldsumme im mittleren fünfstelligen Bereich zu bewegen. Noch am selben Tag erfolgte die Geldübergabe an einen Boten.

Die Polizei hat weitere Ermittlungen zu diesem Fall eingeleitet.