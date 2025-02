Erneuerung in Jahnturnhalle Tischtennisspieler sahen Ball nicht mehr: Warum die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen in Jeßnitz für Licht sorgten

Weil die jahrzehntealte Beleuchtungsanlage in der Jeßnitzer Jahn-Turnhalle nicht mehr ausreichte, musste eine neue her. Doch der Stadthaushalt gab das Geld nicht her. Wie man einen Ausweg fand.