Tinker-Pferd in Greppin zur Welt gekommen - Charlotte bringt 60 Kilo auf die Waage

Greppin/MZ - Nachwuchs im Greppiner Tiergehege: Am Freitag vor einer Woche ist dort ein Tinker-Fohlen auf die Welt gekommen. Die neunjährige Mutter Ronja hat alles gut überstanden und auch den Mitarbeitern des Tiergeheges ist ein Stein vom Herzen gefallen. „Alle sind gesund und munter“, sagt Fritz Hamann. Das Kleine habe habe seit der Geburt schon gut gefressen.

„Für Ronja ist es das zweite Fohlen, das sie zur Welt gebracht hat“, erzählt Fritz Hamann. Das erste Tier sei aber kurz nach der Geburt verstorben. Um so froher sei man, dass Charlotte, wie die Kleine genannt wird, mit ihren 60 Kilogramm Geburtsgewicht wie ein Wonneproppen erscheint.

Im Tiergehege in Greppin erwarten auch die beiden Eseldamen Nachwuchs

„Wenn es so weiter geht, werden wir bald auch wieder glückliche Eselkinder in den Armen halten können. Die beiden Eseldamen sind schwanger und es kann nicht mehr lange dauern“, so Hamann. Dann habe man so etwas wie eine Krabbelgruppe, meint er lachend. Nicht zur Krabbelgruppe gehören jedoch die Elterntiere und der große blonde Ben, der es sich mit seinen acht Jahren auf der Koppel gutgehen lässt.

Momentan dreht sich aber alles um den Neuankömmling. Charlotte gehört, wie ihre Mutter Ronja, zur Rasse der Tinker-Pferde. Dabei handelt es sich um Tiere, die in Großbritannien und Irland als Zug- und Arbeitstiere der fahrenden Kesselflicker und anderer Handwerker genutzt wurden. Sie haben einen gedrungenen und kräftigen Körperbau, mit üppigem Langhaar. Allerdings können sie nur etwa 50 bis 60 Kilogramm tragen und sind somit nicht unbedingt als Reitpferde zu verwenden.