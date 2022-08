Katze in Zörbig erst angeschossen, dann verprügelt - Polizei sucht Zeugen

Einer Katze in Zörbig ist in die Pfoten geschossen worden. (Symbolbild)

Zörbig/MZ - Eine Katze ist in Zörbig innerhalb weniger Wochen wiederholt brutal angegriffen worden. Erst ist auf sie geschossen worden, anschließend hat man ihr mehrere Knochen gebrochen.

Der erste Vorfall soll sich laut Polizei bereits am 9. August 2022 ereignet haben. Der Besitzer der Katze hatte sie mit einer Verletzung im Bereich eines Vorderlaufs zum Tierarzt gebracht. Diese konnte ein Projektil im Körper der Katze entdecken.

Tierquäler in Zörbig aktiv: Katze wurden mehrere Knochen gebrochen

Der zweite Angriff soll sich in der Nacht vom 25. auf den 26. August zwischen 22 und 1.30 Uhr im Bereich der Oskar-Fleischer-Straße ereignet haben. Laut Polizei wurde „brutal auf den Vierbeiner eingewirkt“, sodass anschließend mehrere Knochen der Katze gebrochen waren.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Weiterführende Angaben nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld per Telefon unter der Rufnummer 03496/4260 oder per Mail an [email protected] entgegen.