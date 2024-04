Im Reudener Tiergehege wird ein Hofladen eröffnet. Welche Rolle der Tierschutzverein „Rettet das Huhn“ spielt und was die Besucher wohl mit nach Hause nehmen können.

Tiergehege Reuden bekommt einen Hofladen - Pfiffiger Verein aus Zörbig packt Heimat in Kisten

Natur pur in Anhalt-Bitterfeld

Einblicke in den neuen Hofladen: Bei Anja Gulitz (l.) und Stefanie Dreher rappelt es schon mal in der Kiste.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Reuden/MZ. - Stefanie Drehers Herz schlägt für die „Ratten der Lüfte“: Tauben. Anja Gulitz mag Tiere lieber knöchelhoch. Die Thalheimerin hat’s gern stachelig und kümmert sich nach Feierabend um Igel. So unterschiedlich fallen Leidenschaften aus. Was beide Frauen eint, ist der Schutz von Tierarten. Klar, dass sie sich nicht um alle kümmern können, aber auf jeden Fall um einige. Die leben zum Beispiel im Tiergehege in Reuden. Dort sind Stefanie Dreher und Anja Gulitz häufig anzutreffen. Denn der Zörbiger Tierschutzverein – beide sind dort Mitglied – hat die Trägerschaft des Geheges übernommen.