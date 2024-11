Vor dem Gebäude des Fachbereichs Jobcenter in der Bitterfelder Chemieparkstraße 7 wurden in den letzten Wochen Tiefbauarbeiten durchgeführt.

Tiefbauarbeiten vor dem Jobcenter in Bitterfeld: Gebäude wird an die Fernwärme angeschlossen

Sanierungsarbeiten an Leitungen und Schächten führten zur Baumfällung neben dem Bitterfelder Jobcenter (r.).

Bitterfeld/MZ. - Vor dem Gebäude des Fachbereichs Jobcenter in der Bitterfelder Chemieparkstraße 7 wurden in den letzten Wochen Tiefbauarbeiten durchgeführt. Dabei ging es um den Anschluss des Gebäudes an das Fernwärmenetz sowie die Sanierung der Regenwasserentwässerung.