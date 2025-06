Die IG Metall kritisiert das aktuelle Tarifangebot deutlich. In Brehna machten Mitarbeitende ihrem Unmut mit Plakaten und Parolen Luft – weitere Aktionen sind geplant.

Beschäftigte in Brehna sind dem Strikaufruf der Gewerkschaft IG Metall gefolgt.

Brehna/MZ. - Rund 60 Beschäftigte von CWS Workwear und CWS Healthcare haben sich am Mittwoch, 4. Juni, am Standort Brehna an einem Warnstreik beteiligt. Die Protestaktion fand im Rahmen der aktuellen Tarifrunde für Textile Dienste statt. Ziel der Maßnahme war es, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen.