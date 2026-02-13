Ein 43-jähriger Mann hat am Mittwoch, 4. Februar, ein hochwertiges Fahrrad aus einer S-Bahn gestohlen. Der Mann konnte nach einem Zeugenaufrufe gefasst werden.

Brehna/MZ. - Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Rennrades aus einer S-Bahn auf der Strecke zwischen Bitterfeld und Halle gibt es einen Tatverdächtigen. Das hat die Bundespolizei am Freitag mitgeteilt. Diese hatte ein paar Tage zuvor einen Zeugenaufruf und ein Foto des gestohlenen Cube Cross veröffentlicht. Ein Zugbegleiter hatte zudem berichtet, dass ein Verdächtiger in Brehna mit dem Rad ausgestiegen sei.

Dieses helle Rennrad der Marke Cube wurde aus einer S8 bei Brehna gestohlen. Foto: Bundespolizei

„Im Zuge der weiteren internen Ermittlungen“ habe ein 43-jähriger Tatverdächtiger namhaft machen können, teilte die Bundespolizei mit. Das entwendete Rennrad sei in der folge Fest- und im Weiteren sichergestellt geworden. Details dazu wurden nicht genannt. Der Deutsche muss sich nun wegen des begangenen Diebstahls verantworten. Der rechtmäßige Besitzer habe sein Fahrrad inzwischen wieder vom Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle abgeholt. „Er war sichtlich erfreut und dankbar“, teilte die Bundespolizei mit.