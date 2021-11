Terminvergabe für Kfz-Zulassung in Anhalt-Bitterfeld ab Montag online möglich

Köthen/MZ - Die Kfz-Zulassungsbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat nach Angaben aus der Kreisverwaltung ab Montag, 22. November, geänderte Öffnungszeiten. Wie Kreissprecher Udo Pawelczyk in einer Pressemitteilung informiert, werden Bürgeranliegen am Montag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr bearbeitet.

Am Dienstag ist von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am Mittwoch bleibt die Kfz-Zulassungsbehörde des Landkreises geschlossen. Am Donnerstag ist von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Pawelczyk weist erneut darauf hin, dass „alle Anliegen in Sachen Kfz-Zulassung gegenwärtig nur nach vorheriger Terminvereinbarung und nur am Standort Köthen, Am Flugplatz 1, bearbeitet werden können. Die Terminvergabe erfolgt ab dem 22. November wieder online über das Internetportal des Landkreises Anhalt-Bitterfeld oder alternativ über die Rufnummer 03496/601591 zu den genannten Öffnungszeiten.

Termine werden online unter der Adresse https://anhalt-bitterfeld.flexapoint.de vergeben.